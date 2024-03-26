БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Какао на вес золота
Биржевые цены на какао взлетели выше $10 000 за тонну, что грозит глобальным дефицитом поставок и увеличением стоимости шоколада для потребителей
Какао на вес золота
Какао-бобы в Гане / Фото: Reuters / Others
26 марта 2024 г.

Фьючерсы на какао пробили невиданный ранее рубеж в $10 000 за метрическую тонну, спровоцировав рост цен на шоколад. С начала года какао-бобы подорожали более чем в два раза, а за 2023 год прибавили в цене 70%.

Неурожай на ключевых плантациях Западной Африки ставит мир перед третьим подряд годовым дефицитом предложения, вызывая озабоченность в отрасли.

«Когда мы достигаем такой цены, трудно сказать, оправданы ли эти цены», — заявил Пол Джоулс из Rabobank. Ожидается сокращение объема урожая в Кот-д'Ивуаре, ведущем производителе какао, что усугубляет напряженность на рынке.

Аналитики предупреждают, что ралли на рынке может достигнуть пика, а новые правила Европейского Союза могут еще больше усложнить задачу производителям шоколада по обеспечению поставок. Попытки Бразилии и Эквадора увеличить производство задерживаются, так как новопосаженные какао-деревья начинают приносить урожай лишь через несколько лет.

Рост цен на какао уже оказывает давление на прибыль производителей шоколада и может стать плохой новостью для потребителей, особенно в преддверии пасхальных праздников - пика потребления конфет, пишет Bloomberg.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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