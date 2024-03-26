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Отношения Колумбии с Израилем на волоске
Президент Колумбии Густаво Петро предупредил о разрыве дипломатических отношений с Израилем в случае невыполнения резолюции ООН о прекращении огня
Отношения Колумбии с Израилем на волоске
Густаво Петро / Others
26 марта 2024 г.

Президент Колумбии Густаво Петро написал сегодня на своей странице в X (бывший Twitter): «Если Израиль не выполнит резолюцию ООН о прекращении огня, мы разорвем дипломатические отношения с Израилем».

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац незамедлительно отреагировал на высказывание колумбийского президента, обвинив Колумбию в поддержке ХАМАС и назвав слова Петро «позорными» для народа Колумбии.

Ранее, с октября прошлого года, лидер Колумбии неоднократно повторял свою принципиальную позицию относительно израильской агрессии в осажденном секторе Газа, называя действия израильской армии «геноцидом» и «варварством» и сравнив осажденный палестинский эксклав с концлагерем Освенцим времен Второй мировой войны.

«Если надо будет приостановить международные отношения с Израилем, мы это сделаем. Мы не поддерживаем геноцид. <…> Каждые 15 минут на земле, где зародилась религия любви, убивают ребенка», — заявил до этого Петро.

Резкое предупреждение колумбийского лидера произошло после того, как вчера была принята резолюция СБ ООН, призывающая к немедленному прекращению огня, а также к безоговорочному освобождению израильских заложников.

Резолюция была принята 14 голосами, США воздержались. После голосования премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что отзовет израильскую делегацию с переговоров в Катаре.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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