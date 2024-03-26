В ходе своего визита в Иран глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания высказал мнение, что Израиль оказался в «беспрецедентной политической изоляции». Это заявление последовало за призывом Совета Безопасности ООН к прекращению огня в Газе.

Хания подчеркнул на пресс-конференции в Тегеране: «Хотя эта резолюция запоздала и в ней может быть несколько пробелов, которые нужно заполнить, сама резолюция указывает на то, что израильская оккупация испытывает беспрецедентную политическую изоляцию».

По его словам, Израиль «теряет политическое прикрытие и защиту даже в Совете Безопасности ООН» и «США не в состоянии навязать свою волю международному сообществу».

«Сионистское образование», по словам Хании, «не достигло ни одной из своих военных или стратегических целей» после более чем пяти месяцев войны. Во ходе визита Хания встретился как с иранским министром иностранных дел Хоссейном Амир Абдоллахианом, так и с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Последний выразил поддержку «уникальному сопротивлению палестинских сил» и подчеркнул непоколебимую поддержку Ирана делу Палестины.

Этот визит стал вторым для Хании в Тегеран после начала военных действий 7 октября. Военное вторжение Израиля привела к гибели более 32 тыс. человек в Газе, среди которых большинство составили женщины и дети.

После призыва Совета Безопасности ООН к «немедленному прекращению огня» на период Рамадана представитель иранского МИД Насер Канаани назвал резолюцию «положительным, но недостаточным шагом» и призвал к «эффективным мерам для ее реализации».