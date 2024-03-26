ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган поддержал жертву PKK
Президент Турции позвонил 16-летнему Тапмазу, жертве нападения сторонников PKK в Бельгии, выразив поддержку и пожелания выздоровления
Президент Эрдоган поддержал жертву PKK
Президент Эрдоган позвонил жертве нападения PKK / Others
26 марта 2024 г.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган лично связался с Ефе Тапмазом, 16-летним турецким подростком, раненным в голову в результате атаки сторонников PKK в Брюсселе, чтобы выразить ему свои пожелания скорейшего выздоровления.

В ходе разговора президент Эрдоган сказал: «Передай всем нашим братьям там мои приветы и любовь. Целую всех вас в глаза. Пусть Аллах дарует тебе исцеление». Президент также уведомил, что ситуацию будет отслеживать его советник по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и передал приветы семье пострадавшего.

Тапмаз, в свою очередь, сообщил о хорошем состоянии здоровья и поблагодарил главу государства за проявленные внимание и заботу.

Президент, комментируя инцидент, заявил: «Они [сторонники PKK] безнравственны, они подлы, они низки. Официальные органы там, как и наше посольство, следят за ситуацией, и мы тоже следим. Надеемся, что все закончится хорошо. Снова передаю привет всей семье. Целую вас в глаза. Пусть ваш Рамадан будет благословенным».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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