ПОЛИТИКА
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Петиция за освобождение Саакашвили собрала 150 тысяч подписей
«Единое национальное движение», самая крупная оппозиционная партия Грузии, представила в президентский офис требование освободить из заключения Михаила Саакашвили, собравшее 150 тыс. подписей. Больше 2 лет бывший президент страны находится под стражей и при этом считается лидером оппозиции. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла ранее, что «никогда не помилует» Саакашвили. #Грузия #Тбилиси #Саакашвили #свобода #заключение #тюрьма
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26 марта 2024 г.
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