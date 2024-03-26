Петиция за освобождение Саакашвили собрала 150 тысяч подписей

«Единое национальное движение», самая крупная оппозиционная партия Грузии, представила в президентский офис требование освободить из заключения Михаила Саакашвили, собравшее 150 тыс. подписей. Больше 2 лет бывший президент страны находится под стражей и при этом считается лидером оппозиции. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла ранее, что «никогда не помилует» Саакашвили. #Грузия #Тбилиси #Саакашвили #свобода #заключение #тюрьма