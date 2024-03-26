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Израиль отказывается от мирных переговоров
Израиль отзывает переговорщиков из Дохи на фоне гуманитарной катастрофы в Газе
Израиль отказывается от мирных переговоров
Сектор Газа / Фото: Reuters / Others
26 марта 2024 г.

Израиль решил отозвать своих переговорщиков из Дохи, обвиняя ХАМАС в выдвижении «тупиковых» требований, которые сделали невозможным достижение перемирия в Газе. Об этом заявил высокопоставленный израильский чиновник агентству Reuters во вторник.

По словам израильского официального лица, ХАМАС стремится использовать переговоры для прекращения боевых действий и вывода израильских войск, что Израиль категорически отвергает.

Как утверждает чиновник, Израиль готов удвоить число освобождаемых палестинцев до 700-800 и разрешить возвращение некоторых беженцев в северную часть Газы.

Во вторник офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху назвал требования ХАМАС «безумными», обвинив палестинское движение в отсутствии интереса у к достижению соглашения. ХАМАС, в свою очередь, обвинил Израиль в затягивании переговоров на фоне продолжающейся военной кампании.

Переговоры между Израилем и ХАМАС проходят при посредничестве Египта и Катара. Эти дипломатические усилия ведутся на фоне обостряющейся гуманитарной ситуации в секторе Газа, который сталкивается с угрозой голода из-за дефицита продовольствия, медикаментов и медицинского обслуживания.

ИСТОЧНИК:Reuters
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