Израиль ждет международная и потеря связей с партнерами в случае начала операции в Рафахе. Об этом сообщил на брифинге спикер Госдепа США Мэттью Миллер.

«Мы считаем, что полномасштабная военная операция не только причинит ущерб палестинскому народу, не только подорвет поставки гуманитарной помощи, но и навредит израильской национальной безопасности, еще больше изолирует Израиль на международной арене, еще больше отделит Израиль от стран, которые долгое время были его партнерами», — сказал он.

На прошлой неделе в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль рискует усилить свою глобальную изоляцию, если нападет на палестинский город Рафах в секторе Газа. Это заявление прозвучало во время встречи госсекретаря с Нетаньяху в дни визита Блинкена на Ближний Восток.

Блинкен, выступая перед репортерами в Тель-Авиве, подчеркнул общие цели США и Израиля по поражению ХАМАС, однако указал, что крупная военная операция в Рафахе не является способом достижения этой цели. Он подчеркнул, что такой шаг увеличит число жертв среди мирного населения, создаст дополнительные препятствия для оказания гуманитарной помощи и усилит изоляцию Израиля на мировой арене, ставя под угрозу его долгосрочную безопасность и репутацию.

Нетаньяху выразил признательность США за поддержку в борьбе с ХАМАС, подчеркнув, что Израиль признает необходимость защиты мирного населения. Однако он также заявил, что Израиль не сможет одержать победу над ХАМАС без вторжения в Рафах. Нетаньяху выразил надежду на поддержку со стороны США, но подчеркнул готовность Израиля действовать самостоятельно, если это будет необходимо.

Отношения между США и Израилем испытывают все большее напряжение, которое стало особенно заметным после того, как президент США Джо Байден назвал военную кампанию в Газе «чрезмерной» и обвинил Израиль в большом количестве жертв среди мирного населения.