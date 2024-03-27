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«Главный коррупционер» возвращен в Кыргызстан
Обвиняемый в коррупции и планировании покушения на кыргызское руководство Райымбек Матраимов экстрадирован из Азербайджана в Кыргызстан
«Главный коррупционер» возвращен в Кыргызстан
Райымбек Матраимов / Others
27 марта 2024 г.

Силовые структуры Кыргызстана сообщили о доставке в Бишкек из Азербайджана Райымбека Матраимова, бывшего заместителя начальника таможенной службы Кыргызской Республики, который был объявлен в международный розыск.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана подтвердил: «Экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызской Республики Райымбек Матраимов, находящийся в международном розыске, задержан ГКНБ во взаимодействии с соответствующими спецслужбами на территории Республики Азербайджан».

Матраимов обвиняется в незаконном лишении свободы и легализации преступных доходов. ГКНБ уточнил, что в настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия в рамках материалов уголовного дела.

Матраимов был связан с недавно убитым вором в законе Камчибеком Асанбеком и «создал преступную группу из числа работников таможенной службы и государственных деятелей». Сам криминальный авторитет Асанбек был застрелен спецназом в Бишкеке осенью 2023 года.

Матраимов известен как один из самых богатых людей в Кыргызстане. В период с 2015 по 2017 год Матраимов занимал пост заместителя председателя Государственной таможенной службы. Широкую известность Матраимов получил после серии журналистских расследований о коррупции в таможенной службе.

После смены власти в октябре 2020 года он был обвинен в коррупционных схемах, действовавших в таможне. В январе 2024 года Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана объявил Матраимова в розыск по обвинению в «незаконном лишении свободы». По данным следствия, Райымбек Матраимов вместе с братьями замышлял покушение на высшие эшелоны власти страны. После объявления в розыск на имущество Матраимова был наложен арест.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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