Канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что отказ ХАМАС от текущего предложения о перемирии в секторе Газа показывает «ущерб», нанесенный резолюцией Совета Безопасности ООН.

25 марта совет 14 голосами «‎за»‎ принял документ, требующий от Израиля и ХАМАС немедленного прекращения огня и освобождения всех заложников. США воздержались, тем самым допустив резолюцию.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль не уступит тому, что он назвал «бредовыми требованиями» ХАМАС. 26 марта движение отвергло предложения Израиля и США и заявило, что требует прекращения войны и полного вывода израильских войск из Газы. Группа заявила, что придерживается своих первоначальных требований о «постоянном прекращении огня‎»‎.

В Тель-Авиве отказываются от полного прекращения боевых действий, настаивая, что необходима лишь временная пауза, после которой Израиль хочет возобновить удары. «Израиль будет преследовать свои военные цели: уничтожение военных и правительственных возможностей ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы сектор Газа не представлял угрозы для народа Израиля в будущем», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

США раскритиковали заявление Тель-Авива, Госдеп назвал заявление Израиля «неточным почти во всех отношениях». Представитель Госдепа отметил, что ответ ХАМАС был подготовлен еще до голосования Совета Безопасности.

Власти Израиля заявили, что возмущены резолюцией Совбеза, который 25 марта впервые с начала израильского вторжения в Газу принял резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня. В отличие от решений Международного суда ООН в Гааге решения Совбеза обязательны к исполнению.

В знак протеста против США, которые не заблокировали резолюцию, Израиль отменил запланированный визит своей делегации в Вашингтон для обсуждения наземного вторжения в Рафах, где укрываются более 1,3 млн палестинцев. США предупредили, что полномасштабное нападение на Рафах может привести к гуманитарной катастрофе.