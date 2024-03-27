По меньшей мере 40 гражданам Кыргызстана было отказано во въезде в Россию в московском аэропорту. Кыргызский МИД сообщил, что все они будут доставлены в страну «ближайшими рейсами».

26 марта сотрудники Посольства Кыргызстана в РФ выезжали в аэропорт Шереметьево. Они встретились с ответственными за ситуацию сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и представителями авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает министерство.

Четыре десятка граждан Кыргызстана, которым был запрещен въезд в Россию, в настоящее время ожидают отправки домой в московском аэропорту. Сообщается, что они обеспечены питанием и водой.

Ранее Министерство иностранных дел Кыргызстана призвало соотечественников воздержаться от поездок в Россию.