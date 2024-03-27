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Граждане Кыргызстана застряли в Шереметьево
Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что около 40 их граждан ожидают в Москве отправки на родину
Граждане Кыргызстана застряли в Шереметьево
Аэропорт Шереметьево, Москва / Photo: Reuters
27 марта 2024 г.

По меньшей мере 40 гражданам Кыргызстана было отказано во въезде в Россию в московском аэропорту. Кыргызский МИД сообщил, что все они будут доставлены в страну «ближайшими рейсами».

26 марта сотрудники Посольства Кыргызстана в РФ выезжали в аэропорт Шереметьево. Они встретились с ответственными за ситуацию сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и представителями авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает министерство.

Четыре десятка граждан Кыргызстана, которым был запрещен въезд в Россию, в настоящее время ожидают отправки домой в московском аэропорту. Сообщается, что они обеспечены питанием и водой.

Ранее Министерство иностранных дел Кыргызстана призвало соотечественников воздержаться от поездок в Россию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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