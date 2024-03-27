Казахстан, крупнейший в мире добытчик урана, ведет «активную работу» по наращиванию экспорта металла энергетическим компаниям США. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Министерство энергетики страны сообщило, что сотрудничество в энергетическом секторе обсуждалось на встрече с сенатором США Стивом Дейнсом во вторник. По словам министерства, страна уже заключила контракты на поставку урановой продукции до 2032 года с такими компаниями, как Southern Co, Constellation Energy Corp. и Duke Energy Corp.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, Казахстан обладает 12% мировых запасов урана и в 2022 году произвел около 21 тыс. тонн урана, что составило 43% от общего мирового производства в том году.

Интерес к радиоактивному металлу обусловлен растущим дефицитом предложения и увеличением спроса, поскольку правительства по всему миру обращаются к ядерной энергетике в рамках политики борьбы с изменением климата. Кроме того, США намерены запретить импорт обогащенного урана из РФ, который используется для топлива ядерных реакторов и оружия.