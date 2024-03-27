ТУРЦИЯ
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Успешная операция Турции в Ираке
В районе операции «Коготь-Замок» на севере Ирака нейтрализованы три террориста из PKK, заявило Минобороны Турции
Успешная операция Турции в Ираке
Операция на севере Ирака / Others
27 марта 2024 г.

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации трех террористов из PKK в районе операции «Коготь-Замок» на севере Ирака.

В официальном заявлении подчеркивается решимость и настойчивость в продолжении операций против террористических угроз. «Мы продолжим борьбу с террором и террористами всей нашей силой ради нашей священной родины!» - говорится в сообщении, подтверждая непоколебимую решимость страны в борьбе с терроризмом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к лету республика возьмет под контроль всю линию границы с Ираком и завершит «незавершенную работу» в Сирии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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