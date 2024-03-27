В Брюсселе сторонники террористов PKK напали на полицейских

Около 200 сторонников террористической организации PKK перекрыли дорогу и напали на бельгийскую полицию у стен Европарламента. В ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. PKK внесена в список террористических организаций Турцией, США и ЕС. Террористы несут ответственность за гибель более 40 тыс. человек, включая женщин, детей и младенцев #Бельгия #Брюссель #PKK #террористы #полиция #провокация