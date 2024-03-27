ПОЛИТИКА
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В Брюсселе сторонники террористов PKK напали на полицейских
Около 200 сторонников террористической организации PKK перекрыли дорогу и напали на бельгийскую полицию у стен Европарламента. В ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. PKK внесена в список террористических организаций Турцией, США и ЕС. Террористы несут ответственность за гибель более 40 тыс. человек, включая женщин, детей и младенцев #Бельгия #Брюссель #PKK #террористы #полиция #провокация
ьтитьи / Others
27 марта 2024 г.
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