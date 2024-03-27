В МИД Азербайджана заявили, что действия ЕС — обещания военной помощи Армении, антиазербайджанская пропаганда миссии ЕС в Армении и запланированная конференция в Брюсселе — подрывают усилия по установлению мира в регионе.

«К сожалению, после первоначального двухмесячного срока без согласия Азербайджана Мониторинговая миссия ЕС превратилась в миссию ЕС в Армении со значительно увеличенным сроком и большим количеством наблюдателей. С тех пор эта миссия активно используется как инструмент антиазербайджанской пропаганды. Кроме того, с присоединением Канады к Мониторинговой миссии ЕС она де-факто является миссией НАТО. Эти шаги также сопровождаются заявлениями, в которых миссию называют «сдерживающей силой» и без каких-либо оснований создают иллюзию возможного вмешательства Азербайджана», — сообщается в заявлении азербайджанского ведомства.

МИД Азербайджана также критикует планы ЕС по проведению конференции в Брюсселе с участием Армении и США, утверждая, что она непрозрачна и «создает новые разделительные линии и сферы влияния в регионе». Ведомство призвало ЕС к нейтралитету и к поддержке мирного процесса, основанного на базовых нормах и принципах международного права.

«На фоне реваншистских настроений в Армении такое открытое проармянское общественное проявление Вашингтоном и Брюсселем может создать в этой стране опасную иллюзию того, что ЕС и США поддержат Армению в повторных возможных провокациях Армении против Азербайджана», — сообщили в МИД Азербайджана, где добавили также, что «ЕС и США будут нести ответственность» за любые дестабилизирующие действия Армении, спровоцированные их поддержкой.

В заключение МИД Азербайджана призывает все стороны воздерживаться от шагов, которые могут оказать негативное влияние на мирные усилия и спровоцировать новые волны эскалации и напряженности в регионе.