Министры сельского хозяйства Франции и Польши на встрече глав аграрных ведомств ЕС в Брюсселе 26 марта потребовали ужесточить ограничения на импорт продуктов питания из Украины. Политики подчеркнули: мера нужна, чтобы предотвратить дестабилизацию сельскохозяйственных рынков ЕС, а также для успокоения разгневанных европейских фермеров.

Инициатива Парижа и Варшавы появилась на фоне обсуждений в ЕС дальнейших субсидий Киеву. В частности, Евросоюз планирует предоставить Украине еще одно годичное продление беспошлинного доступа на европейские рынки. Параллельно Брюссель пытается успокоить фермеров, которые уже несколько месяцев протестуют против экологических норм ЕС и дешевого импорта.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно перед встречей с коллегами из ЕС в Брюсселе заявил, что дестабилизация рынков может подорвать общественную поддержку Киева, что не будет отвечать интересам ни ЕС, ни украинцев. Его польский коллега Чеслав Секирский также отметил, что фермеры в соседних с Украиной странах «платят слишком высокую цену» за европейскую поддержку Киева.

«Европейская комиссия предложила приостановить пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию еще на год, до июня 2025 года. С новым «аварийным тормозом» для птицы, яиц и сахара, который приведет к тарифам, если импорт превысит средний уровень 2022 и 2023 годов. Франция и Польша настаивают на том, чтобы повысить порог.

«Защита Украины также заключается в том, чтобы не участвовать в пропаганде [президента РФ Владимира] Путина, а именно в том, что проблема падения цен на зерно якобы связана с украинскими поставками», — заявил немецкий депутат Джем Оздемир. Киев заявил, что большая часть его экспорта зерна теперь идет через традиционный черноморский маршрут, а не в Восточную Европу.