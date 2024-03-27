Израильские войска нанесли удар по югу и северо-востоку Ливана. Как заявили в израильской армии, она атаковала центр экстренной помощи «‎Хезболлы»‎ в деревне Хеббария возле Набатии на юге Ливана, а также район Рас-Баальбека и Ар-Армиля на северо-востоке страны.

В результате авиаударов Израиля по двум городам погибли три члена «Хезболлы» и еще четыре мирных жителя, сообщила группа в Telegram. Среди погибших членов движения — врачи и сотрудники скорой помощи, подчеркнула группировка.

Израиль подтвердил удары по окрестностям Рас-Баальбека и Ар-Армиля. В Тель-Авиве утверждают, что израильские самолеты атаковали ряд военных объектов, используемых «Хезболлой», в ответ на ракетный обстрел одной из своих баз недалеко от ливанской границы. «Хезболла» в ответ 27 марта выпустила десятки ракет по израильскому городу Кирьят-Шмона недалеко от ливанской границы.

Израильские службы экстренной помощи сообщили, что в результате ракетного удара погиб рабочий фабрики. Мужчину вытащили из-под обломков фабрики с тяжелыми ранениями, позже он скончался.

«Хезболла» и израильская армия обмениваются огнем с октября, с начала израильского вторжения в Газу. Текущий раунд противостояния считается самым серьезным трансграничным насилием с момента израильско-ливанской войны в 2006 году. Эскалация привела к масштабной эвакуации населения из приграничных зон: Израиль эвакуировал свыше 100 тыс. жителей севера страны, Ливан — более 60 тыс. человек из южных районов. При этом обе стороны заявляют, что не хотят тотальной войны и открыты для дипломатического процесса. Однако на этой неделе и Израиль, и «‎Хезболла» усилили удары после недельного затишья в трансграничных обстрелах.