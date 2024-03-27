Сотни тракторов 26 марта перекрыли улицы рядом со штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Фермеры из всех стран Евросоюза собрались, чтобы протестовать против того, что они считают чрезмерной бюрократией и несправедливыми торговыми практиками.

Протесты фермеров были приурочены к встрече министров сельского хозяйства ЕС. Политики собрались в Брюсселе, чтобы обсудить пути выхода из кризиса, который уже несколько месяцев вызывает протесты аграриев по всему блоку.

Митинги фермеров у штаб-квартиры ЕС вскоре переросли в столкновения с правоохранителями. Аграрии бросали свеклу, распыляли навоз на полицейских и поджигали сено, выражая свой протест против экологических мер и дешевого импорта из Украины.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы сдержать около 250 тракторов. Один человек был арестован за то, что бросил коктейль Молотова в сотрудников службы безопасности, два полицейских получили ранения, говорится в заявлении бельгийской полиции.

«Насилие, поджоги и разрушения во время протестов неприемлемы», — заявила министр внутренних дел Бельгии Аннели Верлинден. Она подчеркнула, что все виновные будут привлечены к ответственности. Власти попросили пассажиров избегать поездок в Брюссель и по возможности работать из дома.

Тем не менее политика протестов сработала: министры сельского хозяйства ЕС смягчили экологические нормы. Фермеры уже добились уступок от ЕС и национальных властей, но основной план по улучшению защиты природы в блоке из 27 стран был отложен на неопределенный срок в понедельник, что подчеркивает растущее влияние протестов. По итогам заседания министры сельского хозяйства ЕС подписали меры, которые пересматривают условия для фермеров, чтобы аграрии могли получить доступ к субсидиям в рамках Общей сельскохозяйственной политики — это и было одной из причин протестов.

«Мы выслушали наших фермеров и приняли быстрые меры для решения их проблем в то время, когда они сталкиваются с многочисленными вызовами», — подчеркнул министр сельского хозяйства Бельгии Давид Кларинваль, который председательствовал на встрече.