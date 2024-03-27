Беженцы рохинья из Мьянмы сталкиваются с угрозой депортации в Индии. 8 марта правительство северо-восточного индийского штата Манипур распорядилось депортировать беженцев рохинья. Губернатор штата Бирен Сингх сообщил в социальной сети, что его правительство депортировало первую группу из восьми беженцев, которые «незаконно въехали в Индию».

Депортацию остановили после того, как власти Мьянмы отказались сотрудничать с Индией по этому вопросу. Однако, опасаются рохинья, это временный вопрос.

Через три дня после того, как правительство штата Манипур начало репрессии против рохинья, правительство премьер-министра Нарендры Моди объявило о введении закона о гражданстве. Закон предоставляет индийское гражданство преследуемым меньшинствам из соседних стран.

Инициатива вызвала большие споры, поскольку она предоставляет гражданство лишь шести религиозным меньшинствам — индуистам, сикхам, буддистам, джайнам, парсам и христианам, — которые приехали в Индию из Пакистана, Бангладеш и Афганистана до 2015 года и столкнулись с религиозными преследованиями.

В списке потенциальных бенефициаров отсутствуют мусульманские общины из этих стран, хотя они также подверглись насилию у себя на родине. Например, члены общины ахмадия в Пакистане или шииты-хазарейцы в Афганистане. Также в списке отсутствуют рохинья.

«Мы также жертвы религиозных преследований, как и граждане трех других стран, которым будет предоставлено гражданство. Мы также меньшинство в Мьянме, где доминируют буддисты. Но индийское правительство не беспокоится о нас просто потому, что мы мусульмане», — цитирует канал Al Jazeera активиста рохинья.

Рохинья — это преимущественно мусульманское этническое меньшинство из Мьянмы. Страна отказывает им в гражданстве исключительно из-за религиозной дискриминации, тем самым делая их лицами без гражданства и без основных прав.

В 2017 году более 750 тыс. рохинья были вынуждены бежать из Мьянмы после того, как власти страны начали военную кампанию с «намерением геноцида». Люди переселились на побережье южной части Бангладеш, превратив регион в крупнейший в мире лагерь беженцев. Многие также бежали в соседнюю Индию.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Индии проживает почти 79 тыс. беженцев из Мьянмы, включая рохинья, причем около 22 тыс. зарегистрированы в агентстве ООН по делам беженцев.

Индия не подписала Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года, в которой излагаются права беженцев и обязанности государства по отношению к ним. В стране также нет закона, защищающего беженцев. Критики недовольны правительством Моди за то, что оно исключило преследуемые мусульманские меньшинства из закона о гражданстве, назвав это двойным стандартом, направленным на поддержку антимусульманских стереотипов.

По мнению критиков, это связано со всеобщими выборами в Индии, начинающимися в следующем месяце. На прошлой неделе правительство сообщило Верховному суду, что у рохинья нет основного права жить в Индии. Судья Колин Гонсалвес осудил позицию правительства и постановил остановить депортации.