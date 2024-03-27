Городской совет Брюсселя единогласно принял предложение заблокировать государственные закупки продукции незаконных израильских поселений на оккупированном Западном берегу. Глава городского совета Бенуа Хеллингс подчеркнул, что в настоящее время Брюссель не закупает какие-либо продукты из незаконных поселений.

Партия RTV предложила и вовсе разорвать как экономические, так и политические связи с Тель-Авивом, пока Израиль «не будет соблюдать международное право». Совет представил текст законопроекта, касающийся государственных закупок, которые обходятся центральному муниципалитету столицы примерно в €70 млн в год.

Городской совет потребовал от мэра обеспечить, чтобы будущие государственные контракты не приносили пользу фирмам, которые не уважают международные, общечеловеческие, экологические, социальные и трудовые права.

По словам Хеллингса, это относится не только к Израилю, но и к другим частям мира. В феврале США впервые в истории ввели санкции против Израиля: в черные списки попали наиболее радикальные незаконные поселенцы, нападавшие на палестинцев на оккупированном Западном берегу.

Решению Вашингтона позже последовали Франция, Великобритания и Канада, осудившие расширение незаконных поселений. В начале марта ЕС осудил решение Израиля конфисковать более 800 гектаров палестинских территорий на Западном берегу для строительства еще большего количества поселений.

Международное сообщество осуждает израильскую поселенческую активность, называя ее незаконной и противоречащей резолюциям ООН. Однако Израиль настаивает, что имеет исторические права на эти земли.