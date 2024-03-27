Тысячи людей провели во вторник акцию протеста в Будапеште возле парламента, требуя отставки главного прокурора Петера Полта и премьер-министра Виктора Орбана. Акция организована бывшим правительственным чиновником Петером Мадьяром после того, как он опубликовал аудиозапись, якобы подтверждающую вмешательство помощников Орбана в судебный процесс.

Протестующие прошли маршем от офиса главного прокурора к парламенту, многие несли факелы.

Ранее Петер Мадьяр опубликовал запись разговора с Юдит Варга, в то время его женой и министром юстиции Венгрии, в котором она говорила о попытке помощников главы кабинета Орбана изъять некоторые части документов из дела о взяточничестве.

В центре дела - бывший госсекретарь Минюста Пал Вольнер, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взятки от бывшего главы службы судебных приставов Дьёрдя Шадля. Оба они не признали себя виновными. Прокуроры добиваются для них тюремного заключения.

В своем заявлении прокуроры сообщили, что проанализируют запись, которую, по словам Мадьяра, он сделал в январе 2023 года.

Представитель правительства Золтан Ковач отказался от комментариев записи, заявив лишь, что в этом событии «много шума из ничего».