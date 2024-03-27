Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с нападением сторонников террористической организации PKK на Генеральное консульство в Ганновере.

В заявлении МИД Турции подчеркивается рост активности PKK, направленной на нарушение спокойствия турецкого сообщества в Европе. «В ночь на 26 марта сторонниками террористической организации PKK была организована атака на входную дверь нашего Генерального консульства в Ганновере. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал», — говорится в заявлении.

МИД Турции обратился к немецким властям, напомнив им об их ответственности за безопасность дипломатических представительств и призвав не допустить повторения подобных провокаций против турецкого сообщества.

Министерство выразило ожидание от европейских стран не потворствовать действиям PKK и незамедлительно привлечь виновных к правосудию. Внешнеполитическое ведомство также отметило благоразумие турецких граждан, которое позволило предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации.