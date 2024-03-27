Вывод пограничной службы РФ из армянского аэропорта «Звартноц» окончательно решен. Об этом на брифинге сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.

По его словам, некоторые пытаются представить этот процесс как нарушение «межгосударственного соглашения». Симонян отметил, что соглашение носило межведомственный уровень, целью которого была помощь пограничникам Армении на данном участке.

Он добавил, что в данный момент у пограничных сил Армении в этом нужды больше нет. 1 августа сотрудники погранслужбы РФ покинут аэропорт «Звартноц».

Вместе с тем Симонян опроверг слухи о планах вывода российских пограничников с армяно-турецкой границы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил российскую сторону за предоставленные услуги и оказанную помощь, сообщив о готовности армянских пограничных сил продолжить работу самостоятельно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Ереван сообщил о своем решении Москве «в письменном виде».