Перед началом переговоров Ллойд Остин заявил, что защита палестинского гражданского населения во время конфликта является моральным и стратегическим долгом Израиля на фоне усугубления гуманитарной катастрофы в осажденном секторе Газа.

Остин выступил в ходе встречи с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом в Пентагоне на фоне ухудшения отношений между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Сидя напротив министра обороны Израиля Йоава Галланта, Остин заявил: «Сегодня в Газе число жертв среди гражданского населения слишком велико, а объем гуманитарной помощи слишком низок».

«Газа переживает гуманитарную катастрофу, и ситуация становится все хуже. <...> Нам необходимо немедленное увеличение помощи, чтобы предотвратить голод», — продолжил глава Пентагона, отметив, что связь безопасности между Израилем и Соединенными Штатами «непоколебима».

Выступая перед журналистами, Галлант подчеркнул важность связей с США для безопасности его страны и поддержания военного превосходства Израиля в регионе, включая его военно-воздушные возможности. Представитель израильской стороны подчеркнул, что война и блокада гуманитарной помощи являются частью глобальной борьбы «свободного мира против оси, способствующей террору» и привел в пример визит лидера политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Иран: «Пока я встречаюсь с Пентагоном, ХАМАС встречается с Ираном».

И без того напряженные отношения между Нетаньяху и Байденом усугубились после того, как Вашингтон отказался наложить вето на резолюцию Совбеза ООН, требующую немедленного прекращения огня в Газе.

Соединенные Штаты пытаются убедить Нетаньяху рассмотреть альтернативы наземному вторжению в Рафах, последнее относительно безопасное место для палестинских мирных жителей, куда еще не ступала нога израильского солдата.

Остин выразил намерение обсудить альтернативные подходы к борьбе с ХАМАС, такие как точечные удары, чтобы избежать полномасштабного вторжения. Несмотря на разногласия, министры обороны обеих стран неоднократно подчеркивали важность союзнических отношений между США и Израилем.

Остин заверил, что «Соединенные Штаты остаются ближайшим другом Израиля и это не изменится», в то время как Галлант подчеркнул, что Израиль «на 100% разделяет ценности и на 99% интересы США».