Израиль убил почти 6 тыс. школьников и ранил 10 тыс. человек с начала военного наступления на сектор Газа в октябре. Об этом сообщило во вторник Министерство образования Палестины. В ведомстве добавили, что на оккупированном Западном берегу Израиль убил 55 школьников, ранил еще 329 и арестовал 103 за тот же период.

Согласно заявлению, в Газе было убито по меньшей мере 264 учителя и других сотрудников школ, около тысячи получили ранения. Шесть учителей были ранены, а 73 — арестованы на оккупированном Западном берегу.

Министерство отметило, что 286 государственных школ и 65 школ БАПОР подверглись бомбардировкам и актам вандализма в секторе Газа. Из них 111 получили серьезные повреждения, а 40 были полностью разрушены.

На оккупированном Западном берегу израильские войска ворвались в 57 школ и совершили акты вандализма. В Газе 133 государственные школы были использованы в качестве убежищ для перемещенных лиц.

Министерство образования подтвердило, что 620 тыс. детей школьного возраста в секторе Газа по-прежнему лишены возможности получать образование. Большинство из них страдают от психологических травм и имеют тяжелое состояние здоровья.