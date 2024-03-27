Депутат кнессета от ультраправой партии «Оцма Йехудит» Альмог Коэн вызвал возмущение своим призывом к наземной атаке на город Рафах в секторе Газа, где нашли прибежище около 1,5 млн палестинцев.

Во время выступления на израильском телеканале Channel 14 Коэн заявил: «Рамадан — лучшее время, чтобы их убить. Они устали и слабы. Мне не их жаль, мне жаль моих братьев [израильских пленников]. Я призываю премьер-министра [Нетаньяху] войти в Рафах по суше и убить их».

Коэн подчеркнул, что решение о проведении такой операции находится в ведении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, и выразил недоумение по поводу отсутствия наземного вторжения в Рафах во время Рамазана.

Несмотря на давление международного сообщества, которое призывает не нападать на Рафах, премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что Израиль не откажется от своих планов наступления на палестинский город, расположенный на юге сектора Газа. По его словам, это необходимо для «ликвидации оставшихся подразделений ХАМАС».

Согласно последним данным, с 7 октября в результате израильского вторжения в сектор Газа погибло не менее 32 490 человек, а 74 889 человек получили ранения.