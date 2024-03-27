Президент Турции и председатель Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед сторонниками в Диярбакыре. В своей речи он подчеркнул важность борьбы с терроризмом и необходимость национального единства.

«Вы видели жестокий теракт, который произошел недавно в России. Вы знаете, куда в первую очередь обратятся те, кто потирает руки в предвкушении превращения Турции в страну, где каждый день происходят подобные события, не так ли? Когда мы защищаем наши национальные интересы, те, кого мы задеваем, сразу оказываются рядом с PKK», — заявил Эрдоган.

«Мы не даем разгуляться так называемой империалистической марионетке ДАЕШ. Мы лишили PKK возможности передвигаться или предпринимать действия в пределах наших границ и шаг за шагом обеспечиваем безопасность у рубежей страны», — заявил турецкий лидер.

Глава государства также выразил решимость продолжать борьбу с ДАЕШ и PKK, стремясь к стабильности внутри страны и за ее пределами.

Президент Эрдоган призвал к единству, в том числе среди курдского населения, и подчеркнул открытость к диалогу: «Мы готовы сесть и поговорить с каждым, чей ум свободен, совесть чиста, мораль безупречна. Мы готовы говорить с каждым, кто отказывается от всех форм терроризма и искренне заботится о своей стране и народе».

Президент Эрдоган подчеркнул, что для обеспечения благополучия и спокойствия 85 млн человек действия должны быть предприняты незамедлительно, подчеркнув, что страна не может терпеть террор еще 40 лет.