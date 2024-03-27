ПОЛИТИКА
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США высоко оценили потенциал Казахстана
Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу 26 марта провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне
США высоко оценили потенциал Казахстана
Мурат Нуртлеу и Энтони Блинкен / Фото: пресс-служба МИД Казахстана / Others
27 марта 2024 г.

В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили укрепление стратегического сотрудничества между своими странами в различных областях, включая политику, экономику и гуманитарную сферу, сообщает пресс-служба казахстанского МИД.

«Нуртлеу подчеркнул сбалансированный характер внешней политики Казазхстана, а также уделил особое внимание прагматичной реализации транспортно-логистического, инфраструктурного и торгово-инвестиционного потенциала Казахстана путем привлечения передовых американских технологий, укрепления деловых контактов между двумя странами и достижения взаимовыгодных торговых отношений», — говорится в сообщении.

В свою очередь Блинкен высоко оценил программу преобразований президента Казахстана Токаева и выразил готовность США поддерживать эти изменения. Он также подчеркнул важность прав человека, роли СМИ и гражданского общества в привлечении инвестиций и экономическом росте, подтвердив приверженность ценностям суверенитета и территориальной целостности Казахстана.

Кроме того, Блинкен подчеркнул, что США «признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах», указали в казахстанском МИД.

В пресс-релизе, опубликованном Госдепартаментом США, отмечено, что обе стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних экономических отношений. Особое внимание было уделено углублению инвестиционного сотрудничества и стремлению к диверсификации экономики Казахстана, включая участие в Глобальном обязательстве по метану (Global Methane Pledge) и инвестициях в разработку ключевых минеральных ресурсов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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