Конституционный суд Молдовы признал неконституционным запрет на участие в выборах 5 кандидатам от партии Илана Шора. В результате члены партии пророссийского олигарха смогут баллотироваться на президентских выборах осенью 2024 года и парламентских выборах в июле 2025 года.

Суд объявил одноименную партию беглого олигарха вне закона в июне 2023 года, что стало первым подобным случаем для Молдовы с момента обретения независимости от СССР в 1991 году. После прошлогоднего решения, принятого в июне, парламент 4 октября 2023 года проголосовал за внесение изменений в Избирательный кодекс, запретив участие в выборах лицам, которые на дату оглашения решения суда числились членами партии.

Сам Шор приветствовал решение суда на своей странице в Facebook и заявил, что решение суда не только восстанавливает права отдельных лиц, но и ставит под сомнение легитимность местных выборов в ноябре 2023 года. В тех выборах его партии и партии «Санса», которую считают «клоном» партии Шора, было запрещено участвовать.

«Я благодарен нашим депутатам, <….> а также нашим адвокатам за их профессионализм, смелость и решимость бороться за права и свободы всех граждан Молдовы», - написал Шор.

Шор был приговорен 13 апреля 2023 года к 15 годам лишения свободы за хищение одного миллиарда долларов США из банковской системы Молдовы. Апелляционный суд также арестовал активы на сумму пять миллиардов молдавских леев, что составляет более 250 млн евро. Решение не подлежит обжалованию.

Шор скрывается от молдавского правосудия в Израиле, гражданином которого он является. Сообщается, что запросы о его экстрадиции, поданные Молдовой в Израиль, остались без ответа.