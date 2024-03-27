В официальном заявлении ведомства уточняется, что среди нарушений – торговля каптагоном, видом амфетамина, который стал известен из-за своего широкого распространения на Ближнем Востоке и в Европе.

Сирия, по данным Минфина, является крупнейшим производителем этого наркотика. Продажи каптагона стали значительным источником финансирования для Асада, сирийской армии и военизированных формирований страны в период гражданской войны.

«Режим Асада продолжает использовать различные схемы для обхода санкций и продолжения его давней кампании репрессий, направленной против собственных граждан», – заявил заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Нельсон добавил, что методы обхода санкций включают в себя «контрабанду нелегальных наркотиков, валютные операции и использование кажущихся законными предприятий».

«Соединенные Штаты по-прежнему твердо намерены привлекать к ответственности тех, кто хочет поддерживать эту незаконную финансовую деятельность во вред сирийскому народу», – подчеркнул заместитель министра.

Ранее федеральные прокуроры Швейцарии передали в суд дело Рифата Асада, дяди Башара Асада, обвинив его в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Дело против Асада в Швейцарии проводится на основе универсальной юрисдикции, разрешающей преследование за преступления против человечности, военные преступления и геноцид, вне зависимости от места их совершения.