«Делегация парламента Армении не присоединилась к заявлению Парламентской ассамблеи ОДКБ с осуждением теракта в «Крокус Сити Холле»», — сообщила Нелли Гулян, пресс-секретарь спикера армянского парламента, в интервью агентству «Интерфакс».

Гулян подчеркнула, что предложение присоединиться к заявлению было получено от ПА ОДКБ, но Армения воздержалась от подписания из-за текущего статуса своего членства в организации.

«Мы не присоединились поскольку заморозили наше членство в ОДКБ. Причина в этом», — пояснила Гулян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян спустя несколько часов после теракта в Москве направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину.

«С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан. Выражаю Вам глубокие соболезнования», — говорилось в заявлении Пашиняна, опубликованном на сайте правительства Армении.

Количество жертв нападения на концертный зал увеличилось до 140 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, подтвердив информацию о смерти одного из раненых в больнице.