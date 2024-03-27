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Армения осуждает. Но без ОДКБ
Ереван отказался присоединяться к заявлению Парламентской ассамблеи ОДКБ, осуждающему теракт в «Крокус Сити Холле» поскольку Армения приостановила свое участие в деятельности ОДКБ
Армения осуждает. Но без ОДКБ
Парламент Армении / Photo: AP
27 марта 2024 г.

«Делегация парламента Армении не присоединилась к заявлению Парламентской ассамблеи ОДКБ с осуждением теракта в «Крокус Сити Холле»», — сообщила Нелли Гулян, пресс-секретарь спикера армянского парламента, в интервью агентству «Интерфакс».

Гулян подчеркнула, что предложение присоединиться к заявлению было получено от ПА ОДКБ, но Армения воздержалась от подписания из-за текущего статуса своего членства в организации.

«Мы не присоединились поскольку заморозили наше членство в ОДКБ. Причина в этом», — пояснила Гулян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян спустя несколько часов после теракта в Москве направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину.

«С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан. Выражаю Вам глубокие соболезнования», — говорилось в заявлении Пашиняна, опубликованном на сайте правительства Армении.

Количество жертв нападения на концертный зал увеличилось до 140 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, подтвердив информацию о смерти одного из раненых в больнице.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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