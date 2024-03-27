Ранее Вашингтон заявил, что внимательно следит за сообщениями об аресте Кеджривала и призывает к справедливому судебному процессу над ним.

Берлин также выразил свои опасения по поводу преследования Кеджривала. В связи с этим Нью-Дели вызвал заместителя главы посольства Германии Георга Энцвайлера и передал ему решительный протест, говорится в сообщении МИД Индии.

«Мы рассматриваем подобные высказывания как вмешательство в наш судебный процесс и подрыв независимости нашей судебной системы. Предвзятые предположения, сделанные на этот счет, совершенно необоснованны», — говорится в заявлении индийского министерства.

Лидер национальной оппозиции и главный министр столичного региона Дели Арвинд Кеджривал был арестован в четверг индийским агентством по борьбе с финансовыми преступлениями по обвинению в коррупции за месяц до национальных выборов.

Соратники Кеджривала утверждают, что дело сфабриковано. Федеральное правительство и партия «Бхаратия Джаната» премьер-министра Нарендры Моди отрицают политическое вмешательство.

Парламентские выборы в Индии пройдут с 19 апреля в семь этапов. Результаты должны быть объявлены к 4 июня.

По данным Избирательной комиссии Индии, в голосовании на предстоящих парламентских выборах могут принять участие около 970 млн избирателей. Таким образом, эти выборы могут стать самыми массовыми выборами в мире.

С момента получения независимости в 1947 году в стране было проведено 17 общенациональных выборов и около 400 выборов в региональные законодательные собрания. Последние общенациональные выборы в Индии в 2019 году уже были признаны самыми крупными в истории человечества: в них участвовали более 600 млн избирателей.