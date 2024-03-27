По сообщению пресс-службы ПАСЕ, за принятие консультативного заключения о членстве Косово высказались 31 член политического комитета, против были четыре члена (два представителя от Сербии и по одному от Черногории и Северной Македонии), один представитель из Греции воздержался.

Следующий этап — это голосование на апрельской сессии ПАСЕ, намеченное на 18 апреля, после которого вопрос будет передан в Комитет министров Совета Европы. Для одобрения членства Косово требуется поддержка двух третей членов Комитета.

Косово подало заявку на членство в Совете Европы в мае 2022 года, после исключения России из этой организации. В апреле 2023 года Комитет министров поддержал заявку Косово двумя третями голосов, начав формальную процедуру вступления.

Сербия выступает против членства Косово в Совете Европы. Сербский президент Александар Вучич заявил о возможности выхода Сербии из организации, если Косово будет принято.

Ранее Вучич предупредил сербов о «наступающей угрозе национальным интересам».

«Сербии предстоят трудные дни. В данный момент нелегко сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов. Они напрямую угрожают нашим жизненно важным национальным интересам. Мы будем сражаться. Сербия победит», — написал Вучич в Instagram.

Косово провозгласило свою независимость в 2008 году. Ее независимость признали большинство стран ЕС и более сотни стран членов ООН. Россия, Китай, Иран, Сербия и несколько других стран не признали Косово как суверенное государство.