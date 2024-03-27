Супруга президента Турции Эмине Эрдоган в своем видеообращении к мировому сообществу, приуроченному к Международному дню за мир без отходов, призвала к объединению усилий для достижения цели «ноль отходов».

Мероприятия, посвященные этому дню, проходят под эгидой ведущих международных организаций, таких как ООН, ОЭСР, ЮНЕСКО и ЮНЕП, а также дипломатических представительств Турции.

«Мы, познавшие на горьком опыте последствия изменения климата и загрязнения окружающей среды, должны <...> решать эти проблемы <...> и предпринимать конкретные шаги по обеспечению устойчивости в контексте нашей ответственности перед будущими поколениями», — заявила первая леди Турции, сделав акцент на осознанном потреблении ресурсов.

Эмине Эрдоган обратила внимание на том, что концепция «ноль отходов» предполагает ответственное использование каждого ресурса, от покупаемых продуктов до используемых материалов. Она призвала к гармонизации производственных процессов с природой.

В своем послании она также выразила признательность экологическим волонтерам за их вклад в борьбу за лучшее будущее нашей планеты и отметила значимость Международного дня за мир без отходов как важной вехи на пути к этой цели.

Инициатива Турции, поддержанная 105 странами, привела к принятию Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о провозглашении 30 марта Международным днем за мир без отходов.