ТУРЦИЯ
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Глава МИД Фидан: Турция защищает соотечественников при любых условиях
Террористическая организация РКК «загнана в угол» в результате операций ВС Турции, и теперь пособники группировки терроризируют проявлявшие к ним толерантность европейские страны
Глава МИД Фидан: Турция защищает соотечественников при любых условиях
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / Photo: AA
27 марта 2024 г.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«То, что произошло в Европе в последние дни, является показательным» — заявил Фидан, комментируя недавние нападения сторонников РКК на этнических турок в городах Бельгии.

«Чем больше мы наносим ударов, тем больше РКК оказывается загнанной в угол. Чем больше она оказывается загнанной в угол, тем больше терроризирует страны, которые проявляли толерантность по отношению к РКК годами. Наше государство защищает соотечественников при любых обстоятельствах. Вопрос очень прост» — подчеркнул глава МИД Турции.

После нападений в Бельгии Фидан провел телефонный разговор с бельгийским коллегой Хаджой Лахбиб для обсуждения мер реагирования. Кроме того, турецкие дипломатические представители в Бельгии встретились с членами турецкой диаспоры в пострадавших городах.

Фидан отметил, что благодаря сдержанности турецкой общины и действиям бельгийских органов безопасности удалось избежать эскалации конфликта. Он также упомянул, что Турция внимательно следит за развитием ситуации и что президент Реджеп Тайип Эрдоган лично связался с пострадавшими, пожелав им скорейшего выздоровления.

Министр также напомнил о подобных провокациях во Франции и Германии, где было совершено нападение на турецкое генеральное консульство в Ганновере.

«Мы немедленно предприняли необходимые действия в Анкаре и Берлине. Мы заявили, что ожидаем привлечения нападавших к ответственности», — отметил Фидан.

Ранее в бельгийском городе Хесден-Золдер провинции Лимбург произошли столкновения между этническими турками и сторонниками PKK.

Сторонники террористической организации вывесили на автомобилях флаги PKK и постеры с изображением главаря террористов Абдуллы Оджалана. Представители турецкой общины выразили протест против действий сторонников террористической организации, после чего возникла стычка.

Участники беспорядков подожгли несколько автомобилей. Полиция применила водометы для разгона толпы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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