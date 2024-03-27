Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«То, что произошло в Европе в последние дни, является показательным» — заявил Фидан, комментируя недавние нападения сторонников РКК на этнических турок в городах Бельгии.

«Чем больше мы наносим ударов, тем больше РКК оказывается загнанной в угол. Чем больше она оказывается загнанной в угол, тем больше терроризирует страны, которые проявляли толерантность по отношению к РКК годами. Наше государство защищает соотечественников при любых обстоятельствах. Вопрос очень прост» — подчеркнул глава МИД Турции.

После нападений в Бельгии Фидан провел телефонный разговор с бельгийским коллегой Хаджой Лахбиб для обсуждения мер реагирования. Кроме того, турецкие дипломатические представители в Бельгии встретились с членами турецкой диаспоры в пострадавших городах.

Фидан отметил, что благодаря сдержанности турецкой общины и действиям бельгийских органов безопасности удалось избежать эскалации конфликта. Он также упомянул, что Турция внимательно следит за развитием ситуации и что президент Реджеп Тайип Эрдоган лично связался с пострадавшими, пожелав им скорейшего выздоровления.

Министр также напомнил о подобных провокациях во Франции и Германии, где было совершено нападение на турецкое генеральное консульство в Ганновере.

«Мы немедленно предприняли необходимые действия в Анкаре и Берлине. Мы заявили, что ожидаем привлечения нападавших к ответственности», — отметил Фидан.

Ранее в бельгийском городе Хесден-Золдер провинции Лимбург произошли столкновения между этническими турками и сторонниками PKK.

Сторонники террористической организации вывесили на автомобилях флаги PKK и постеры с изображением главаря террористов Абдуллы Оджалана. Представители турецкой общины выразили протест против действий сторонников террористической организации, после чего возникла стычка.

Участники беспорядков подожгли несколько автомобилей. Полиция применила водометы для разгона толпы.