«Если у нас нет пока возможности высказать какую-то одну версию, потому что следствие продолжается, конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной-единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание», — заявил Песков в интервью «Известиям».

Дмитрий Песков также подчеркнул, что для понимания истинных мотивов и целей заявлений США, Украины и других стран относительно теракта, необходимо проявить терпение и дождаться, когда российские спецслужбы и следственные органы завершат свое расследование и сформулируют окончательные выводы на основе собранных доказательств.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что за терактом в концертном зале стоят США, Великобритания и Украина.

«Мы думаем, что это так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой располагаем. Это общая информация, но есть и у них огромные наработки», — сказал Бортников, отвечая на вопрос стоят ли за терактом США, Великобритания и Украина.

Бортников также указал на большой объем информации в общественном доступе, «свидетельствующей о желании Запада и Украины нанести вред России».

«Это удары беспилотников, это удары безэкипажных катеров на море, это заход диверсионных групп и террористических структур на нашу территорию», — заявил глава ФСБ.