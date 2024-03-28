В Украине сменили секретаря СНБО: чем известны бывший и новый руководители

Президент Украины сменил руководителя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На место Алексея Данилова, который занимал этот пост с 3 октября 2019 года, пришел Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Службу внешней разведки Украины. Что известно о бывшем и новом секретарях СНБО? #Украины #СНБО #Зеленский #Литвиненко #Данилов #секретарьСНБО