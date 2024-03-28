Президент РФ Владимир Путин назвал «бредом» идею о намерениях России напасть на Европу и НАТО после Украины. Выступая в среду на встрече с военными летчиками в городе Торжок Тверской области к северу от Москвы, Путин сказал, что западные политики «запугивают» свое население мнимой российской угрозой, чтобы получить больше денег на конфликт в Украине.

Он отметил, что около 40% мировых военных расходов приходится на США, а на Россию - 3,5%.

«И мы что, имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред», — заявил Путин.

Он добавил, что планов военных действий в отношении Украины тоже изначально не было.

«У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе», — сказал он, добавив, что Россия «просто была вынуждена перейти к другой форме защиты своих интересов».

Говоря о поставках американских истребителей F-16 в Украину, Путин заявил, что если они будут использоваться против России с аэродромов в третьих странах, то они станут «законной целью».