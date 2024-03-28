ТУРЦИЯ
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Турция отправит 8-й корабль в Газу
Корабль с гуманитарной помощью для жителей Газы отправится в четверг из порта Мерсин
Турция отправит 8-й корабль в Газу
Порт Мерсин / Others
28 марта 2024 г.

Восьмое судно с гуманитарным грузом, отправленное Турцией в разрушенную войной Газу, отплывает в четверг. Об этом говорится в заявлении Агентства по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий (AFAD).

Судно, подготовленное AFAD в сотрудничестве с Главным управлением фондов, отправится около полудня в четверг из порта Мерсин. Погрузка грузов общим весом около 3 тыс., включая 125 тыс. продовольственных и других посылок, продолжается.

Турция при координации AFAD и поддержке общественных организаций уже направила 13 самолетов и семь кораблей с гуманитарными грузами для палестинского народа.

Благодаря совместным усилиям судов, воздушных мостов, местных закупок и сотрудничества с Агентством ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), общий объем гуманитарной помощи достиг почти 40 тыс. тонн.

Чтобы удовлетворить потребности гражданского населения Газы в воде, в сотрудничестве с египетским Красным Полумесяцем был запущен также проект по поставке бутилированной воды. На данный момент в регион доставлено 1 126 тонн воды еженедельными партиями по пять грузовиков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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