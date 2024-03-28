Прокуратура Гамбурга выдвинула обвинения против пяти мужчин, которые участвовали в незаконной поставке газовых турбин Siemens в аннексированный Крым. Среди них есть бывшие и действующий сотрудники концерна, сообщает немецкая газета Wirtschaftswoche (WiWo).

Среди задержанных — четверо граждан Германии и один гражданин Швейцарии. По данным прокуратуры Гамбурга, мужчины восемь лет назад способствовали продаже четырех газовых турбин российской государственной компании, зная, что они в конечном итоге окажутся в Крыму. Это прямое нарушение эмбарго на поставки техники на аннексированный полуостров.

Суд уточнил: турбины стоимостью €111 млн были экспортированы через порт Гамбурга в Санкт-Петербург в период с ноября 2015 года по январь 2016 года. Изначально их предполагалось использовать на объектах Южного федерального округа РФ. Однако российский закупщик концерна вместо этого установил турбины на двух новых электростанциях в Севастополе и Симферополе, которые обеспечивают энергоснабжение в оккупированном Крыму.

Обвиняемые якобы знали об этом месте назначения. Прокуратура настаивает: мужчины действовали с намерением «получить выгоду как от продажи газовых турбин, так и от предполагаемого сервисного контракта по проданным газовым турбинам косвенно».

В концерне Siemens сообщили, что ничего не знали о поставках турбин не по месту назначения и безуспешно выступали против их транспортировки в Крым. Затронутый бизнес-сегмент Siemens Gas Turbine Technologies, совместное предприятие с российской компанией «Силовые машины», был включен в состав Siemens Energy в ходе разделения Siemens в 2020 году и продан после начала войны России и Украины в конце 2022 года.