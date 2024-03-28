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Обвал золотой шахты в РФ
Российская шахта с 13 застрявшими горняками почти полностью затоплена, сообщают экстренные службы
Обвал золотой шахты в РФ
Амурская область, РФ / Photo: Reuters
28 марта 2024 г.

Вода почти полностью затопила золотой рудник «Пионер» в Амурской области, где застряли 13 шахтеров. Об этом сообщает в четверг государственное агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Вечером 18 марта во время работ в подземном руднике произошло обрушение, в результате чего шахтеры оказались заблокированы в шахте.

«Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой», — передает агентство РИА со ссылкой на сотрудника экстренной службы. Он также сообщил, что затопление продолжается — вода с горной породой поступает в рудник.

«Горноспасательными отделениями в шахте ведется постоянный контроль за состоянием горных выработок, газовой обстановки, вентиляции, поступления и уровня воды», — сообщает ведомство.

Рудник «Пионер» - один из крупнейших золотых приисков в России. Он принадлежит группе компаний «Петропавловск». Работы на прииске идут с 2008 года — с тех пор, по данным компании, было произведено 2,8 млн унций золота.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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