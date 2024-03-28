Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана обнародовало предупреждение о том, что через социальные сети и сайты знакомств ведется вербовка граждан, включая несовершеннолетних, для участия в террористических акциях на территории России. Власти призвали к бдительности и предостерегли от поддавания на провокации и вербовку.

«Представительство министерства труда, социального обеспечения и миграции (Кыргызстана) в Российской Федерации предупреждает, что через социальные сети и популярные мессенджеры, такие как Telegram, ведется активная вербовка граждан, в том числе несовершеннолетних детей, для участия в террористических актах на территории России», — сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что вербовщики нацелены на людей, переживающих сложные жизненные периоды, включая тех, кто находится в состоянии депрессии. Вербовка осуществляется путем анализа переписок и выявления потенциальных жертв по ряду признаков, среди которых религиозные, культурные и национальные особенности.

В своем обращении Минтруд Кыргызстана призвал кыргызов, проживающих или временно находящихся в России, избегать участия в сомнительных акциях, не трудоустраиваться через социальные сети и осуществлять контроль за действиями своих детей. Также напомнили, что за участие в террористической деятельности предусмотрено серьезное наказание, включая пожизненное заключение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отдельно обратился к Павлу Дурову, создателю Telegram, с просьбой уделить внимание проблеме использования мессенджера террористами. Этот вопрос встал после того, как один из задержанных за нападение на «Крокус Сити Холл» заявил, что получил поручение через Telegram от «помощника проповедника».