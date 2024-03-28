КНР отправила 1500 тонн воды Мальдивам, выполняя обещание китайского руководства помочь Мальдивам после того, как в ноябре 2023 года президентом стал прокитайский политик Мохамед Муиззу.

Архипелаг испытывает острую нехватку питьевой воды на фоне сильной засухи. Государство расположено на 26 атоллах и 1192 островах. Они в основном состоят из коралловых рифов и песчаных отмелей. Из-за этого в стране фактически нет подземных источников пресной воды.

Еще в ноябре руководство КНР решило пожертвовать Мальдивам воду, полученную из высокогорных регионов Тибетского автономного округа. Кроме того, КНР и Мальдивы сотрудничают в сфере вооружений. В начале марта Муиззу объявил, что архипелаг получит бесплатное «нелетальное» военное оборудование и обучение от китайских военных в рамках недавно подписанного соглашения с Пекином.

Ранее КНР участвовала исключительно в экономическом развитии Мальдив. Мальдивы пытаются бороться с нехваткой воды с 2011 года. С 2011 по 2015 год страна пыталась реализовать финансируемую ООН программу «Повышение устойчивости к изменению климата», однако кампания не увенчалась успехом.

В декабре 2014 года Индия также помогла архипелагу с водой. Страна провела операцию «Нил» во время одного из самых тяжелых водных кризисов Мальдив. Индийские самолеты совершили несколько вылетов, доставив 375 тонн питьевой воды жителям мальдивской столицы Мале.

Отношения Мальдив и Индии серьезно ухудшились в ноябре прошлого года из-за критики мальдивских чиновников в адрес премьер-министра Нарендры Моди. После этого правительство Индии призвало жителей страны бойкотировать Мальдивы и не ездить туда на отдых. Это серьезно пошатнуло экономику архипелага, сильно зависящего от туризма.