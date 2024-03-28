Россия узнала о подготовке теракта на своей территории еще 15 февраля. С таким утверждением выступил директор Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

По его словам, российские спецслужбы заранее знали почти все детали атаки: откуда прибудут боевики и через какие две страны они попадут на территорию РФ. «По крайней мере, по состоянию на 15 февраля 2024 года Россия знала о подготовке. Скажу больше — эта информация прошла через разведку группировки в Сирии. Оттуда она поступила в Москву», — заявил Буданов.

Глава ГУР допускает несколько версий, почему власти России допустили атаку в Подмосковье, несмотря на предупреждения и имевшуюся развединформацию. «Первая — это их обычные битвы между разными башнями Кремля, чтобы убрать несколько чиновников сейчас. Другой вариант — они действительно недооценили масштаб того, что произойдет. Они думали, что это будет более локализовано, и хотели во всем обвинить Украину», — отметил Буданов.

22 марта группа террористов открыла огонь по зрителям «Крокус Сити Холла» и подожгла здание. В результате теракта погибли по меньшей мере 143 человек, более 180 ранены, еще 95 числятся пропавшими без вести.

Ответственность за теракт взяла террористическая группировка «ДАЕШ-Хорасан». Боевики опубликовали видео от первого лица с кадрами атаки. Вскоре после этого США подтвердили ответственность ДАЕШ за нападение.

Однако в Кремле начали искать «украинский след» террористов. Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации заявил, что для боевиков якобы готовилось «окно для перехода на украинской границе». Позже в ФСБ заявили о причастности Киева к организации атаки, якобы Украина спонсировала террористов.

Кирилл Буданов отметил, что ни у одной спецслужбы в мире не получилось создать «контролируемый хаос» и не потерять в нем контроль. «Абсолютно все более-менее серьезные организации в разное время пытались это сделать. И аксиома в том, что никому из них не удавалось сделать это контролируемым. Здесь произошло то же самое», — констатировал глава ГУР.