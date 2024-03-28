Группа ведущих экономических аналитических центров Германии, куда вошли берлинский DIW, кильский IfW, галльский IWH, эссенский RWI и мюнхенский Ifo, опубликовала полугодовой «коллективный диагноз» состояния экономики ФРГ.

Прошлой осенью аналогичный прогноз указывал, что немецкая экономика в 2024 году вырастет на 1,3 %. Однако теперь, учитывая показатели первых трех месяцев года, ведущие экономисты снизили прогноз до 0,1 %.

«Экономика Германии больна. Экономическая слабость, которая продолжалась до конца, сопровождается сокращением сил роста. Экономические и структурные факторы накладываются друг на друга в вялом общем экономическом развитии. Хотя восстановление, вероятно, начнется весной, общий импульс будет не слишком велик», — указывают авторы отчета.

Прогноз отмечает, что покупательная способность потребителей в ФРГ в 2024 году будет иметь решающее значение для экономического роста страны. За первые месяцы года внутренний спрос в Германии не увеличился из-за сохраняющихся высоких цен на газ и электроэнергию. Это привело к снижению конкурентоспособности энергоемких товаров, которые ранее считались сильной стороной немецкой экономики.

Кроме того, рост ФРГ также пострадал из-за резкого ужесточения фискальной политики. Члены коалиции Олафа Шольца хотят преодолеть решение конституционного суда заблокировать экономические инициативы правительства. Это решение ограничивает сумму нового долга, который кабмин может выпустить.

В прошлом году экономика Германии показала худшие результаты среди крупнейших экономик мира и оказалась единственной экономикой в G7, имевшей отрицательные показатели. Прогноз на 2025 год предполагает рост до 1,4 %, однако эксперты ставят под сомнение эти цифры, учитывая текущую динамику.

На экономических показателях сказались также продолжающиеся с января забастовки на предприятиях транспорта, в аэропортах, авиакомпаниях и среди аграриев страны.