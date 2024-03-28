Близкие оплакивают убитую израильской бомбой девочку из Газы

«Вчера она сказала мне, что хочет шоколад» Драматические кадры того, как близкие Жасмин Абу Карб, маленькой девочки из Газы, плачут и не могут поверить, что ребенок погиб от израильской бомбы. #trtнарусском #палестина #оплакивание #израиль #газа #секторгаза #плачь #горе #ребенок #дети #палестинскиедети #бомба #израильскаябомба #смерть #убийство #шоколад #малыш #палестинцы #trtrussian