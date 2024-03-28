Премьер-министр Франции заявил, что на студентку лицея будет подан государственный иск за якобы ложное обвинение в том, что директор образовательного учреждения ударил ее за ношение исламского головного убора.

Руководитель лицея ушел в отставку после того, как в социальных сетях распространились угрозы в его адрес. Он заявил о своем решении в электронном письме, отправленном в пятницу коллегам из лицея.

«Я окончательно принял решение оставить свои обязанности из опасений за свою безопасность и безопасность учреждения», - объяснил он.

В инциденте, произошедшем 28 февраля, руководитель лицея сказал трем студенткам, что они должны подчиниться французскому закону и снять головные уборы. Одна из них отказалась подчиниться, в результате чего произошла ссора.

В последующие дни глава учебного заведения стал объектом угроз в социальных сетях, о чем школа сообщила на горячую линию Министерства внутренних дел.

Полицейские патрулировали окрестности школы, которую также посетила министр образования Николь Беллубе. Правоохранители сообщают, что не нашли доказательств, что директор школы ударил девушку. Премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что теперь она должна предстать перед судом за ложные обвинения.

«Государство всегда будет поддерживать этих чиновников, тех, кто находится на передовой, сталкиваясь с этими нарушениями светскости, с этими попытками исламистского проникновения в наши учебные заведения», - сказал Атталь.

Также сообщается, что несколько школ в Париже были закрыты в среду после получения угроз о заложенных бомбах. Это стало продолжением прошлонедельной тенденции, когда около 30 учебных заведений получили подобные угрозы. Французские власти не исключают также, что события могут являться частью российской дезинформационной кампании.

Ранее в этом месяце премьер-министр Атталь предупредил, что Кремль начал «масштабную кампанию по дестабилизации», чтобы подорвать поддержку Украины со стороны Франции.