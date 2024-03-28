На фоне обострения войны между Украиной и Россией визит приковал к себе особое внимание. В Баку и Тбилиси генсек НАТО уже бывал, а Ереван посещал впервые. Турне состоялось на фоне интенсивной геополитической борьбы за влияние на Южном Кавказе между Западом и Россией. Особую значимость это турне приобрело после войны в Карабахе, предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, а также заключения военных соглашений между Азербайджаном и Турцией, членом НАТО. Все события указывают на стремительное изменение баланса сил в регионе.

Официальное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, а также усиление присутствия НАТО в Восточной Европе вызывают у России глубокое беспокойство. Особую озабоченность вызывает Армения, которая на протяжении многих лет была ключевым стратегическим союзником России на Южном Кавказе и [пока еще] является членом ОДКБ – «российского НАТО».

Армению генсек НАТО посещал впервые. Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно выражал желание выйти из ОДКБ. В этом контексте визит Столтенберга в регион является знаковым посланием, адресованным странам, стремящимся к укреплению связей с НАТО. Североатлантический альянс тем самым декларирует свою готовность поддержать эти государства в противостоянии внешнему давлению со стороны России. Еще одна цель визита заключалась в стремлении уменьшить уровень беспокойства в правительствах этих стран, предоставив им ощущение поддержки и уверенности в своей безопасности.

Начал с Баку

Свое турне Столтенберг начал с Азербайджана. Эта страна имеет внеблоковый статус, не входит в ОДКБ и официально не стремится в НАТО. Азербайджан поддерживает хорошие отношения с Россией, а также с 1994 года стабильно участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира» и в миссиях НАТО в Косове и Афганистане.

Стоит отметить, что у Азербайджана в стратегических союзниках состоит Турция — страна НАТО со второй по величине армией альянса. Благодаря мощной поддержке Турции Баку добился победы в Карабахе. Вместе с тем возвращение Карабаха привело к осложнению отношений Баку с европейскими странами, особенно с Францией. В настоящее время Париж выступает на стороне Еревана и создает проблемы Азербайджану на международной арене.

В ходе итоговой пресс-конференции с генсеком НАТО президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об итогах Второй Карабахской войны 2020 года и антитеррористической операции в сентябре прошлого года. Он охарактеризовал итоги этих событий как пример того, как можно разрешить затянувшийся конфликт.

«Конфликт был разрешен военно-политическими средствами. Мы использовали наше право на самооборону, основанное на Уставе ООН», — отметил Алиев.

Он напомнил о роли Азербайджана в миротворческих операциях в Косово и Афганистане. Также азербайджанский лидер сообщил генсеку, что со времени последней встречи в Брюсселе еще две страны-члена НАТО стали партнерами Азербайджана по поставкам природного газа. «Сегодня Азербайджан экспортирует природный газ в восемь стран, шесть из которых являются членами НАТО, а две — партнерами НАТО», — заявил Алиев.

Столтенберг отметил, что уже бывал в Баку в качестве министра энергетики Норвегии. В ходе своего последнего визита он подчеркнул важность Азербайджана в контексте энергетической безопасности, потому что, по его словам, «энергетика имеет значение для нашей безопасности».

Столтенберг поприветствовал действия Азербайджана по налаживанию тесных связей с несколькими союзниками по НАТО, а также высоко оценил тот факт, что Баку играет «все более важную роль в поставках газа, а в будущем и электроэнергии ключевым союзникам НАТО в Европе».

Помимо этого, Столтенберг высоко оценил вклад Азербайджана в совместные операции, в частности в Косово и Афганистане.

«Вы абсолютно правы, азербайджанский контингент был одним из последних, покинувших Афганистан. Он отвечал за защиту аэропорта, что являлось ключевой задачей при эвакуации войск НАТО. Это показывает, что наше партнерство заключается не только в политическом диалоге, но и в практическом сотрудничестве», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг сделал отдельный акцент на том, что именно сейчас у Азербайджана и Армении есть возможность «достичь прочного мира после многолетнего конфликта».

«Я могу лишь призвать вас воспользоваться этой возможностью и прийти к прочному мирному соглашению с Арменией», — цитирует генсека сайт НАТО.

«Мир в этом регионе очень важен не только для ваших стран, но и для североатлантической безопасности», — продолжил он.

В ответ президент Ильхам Алиев сообщил, что «в результате восстановления территориальной целостности Азербайджана <…> стороны очень близки к прорыву», что «будет означать наступление на Кавказе долгожданного мира».

Столтенберг также выразил обеспокоенность последствиями продолжающейся войны в Украине. Он приветствовал «столь необходимую поддержку Азербайджана» Киеву и донес до сведения нужды страны в гуманитарной помощи. Генсек НАТО также заявил, что с нетерпением ждет, когда Азербайджан примет у себя следующее заседание СОР29.

В ходе своего визита в Азербайджан Столтенберг провел встречу и с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Согласно информации от Министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече были затронуты темы отношений между Азербайджаном и НАТО, а также текущая ситуация после армяно-азербайджанского конфликта.

Столтенберг также назвал Азербайджан «партнером НАТО», несмотря на то, что эта страна не входит ни в какие военные союзы.

«Мы уважаем суверенное решение Азербайджана. Но когда речь идет о таких странах, как Финляндия и Швеция, они отказались от нейтралитета. В таком случае двери альянса открыты для них, и это не означает агрессивного расширения НАТО на Восток. Это означает, что страны, расположенные к востоку от НАТО, хотят быть частью организации, и мы рассматриваем их как своих союзников», — сказал Столтенберг в интервью азербайджанскому телевидению.

Очевидно, что НАТО стремится активно участвовать в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном без привлечения России. Приезд главы западного военного блока на переговоры по безопасности с государствами региона подтверждает восприятие России как главного источника угроз.

Стоит заметить, что отношения Азербайджана с НАТО начали складываться с подписания Рамочного соглашения в мае 1994 года. Далее они развивались через различные программы сотрудничества. Несмотря на активное взаимодействие Азербайджана с военным блоком до 2019 года, его отношения с НАТО охладели после российской агрессии против Украины. Визит Столтенберга был направлен на укрепление ослабленных связей между Азербайджаном и НАТО.

В ходе переговоров акцентировалась необходимость мирных диалогов между Баку и Ереваном, а также недопустимость односторонних действий со стороны Азербайджана в отношении Армении.

Ожидания от Грузии

В ходе визита в Тбилиси Столтенберг провел переговоры с ключевыми лидерами Грузии, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе и президента Саломе Зурабишвили. Столтенберг подчеркнул важность продолжения реформ в Грузии для евроатлантической интеграции: «Я был в Грузии несколько раз и вновь посещу эту страну для дальнейшего укрепления нашего партнерства. Мое послание Грузии — это реформы. НАТО основано на ценностях — демократии, верховенстве закона, и важно, чтобы Грузия соответствовала этим стандартам на пути евроатлантической интеграции».

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подтвердил стремление страны к евроатлантической интеграции и выразил благодарность НАТО за поддержку территориальной целостности страны. После встреч с грузинскими официальными лицами Столтенберг оценил Грузию как «одного из ближайших партнеров» НАТО и подтвердил поддержку принципа территориальной целостности страны, вновь призвав Россию отозвать признание «независимости» Абхазии и Южной Осетии.

В ходе своего визита в Грузию Столтенберг не упустил возможности покритиковать Россию, проведя параллели между ситуациями в Украине и Грузии, и указал на империалистические устремления России. Он подчеркнул важность безопасности в Черном море, особенно в свете военной поддержки Украины союзниками, что способствовало возобновлению зерновых поставок, жизненно важных для глобальной продовольственной безопасности.

Столтенберг также затронул вопросы взаимодействия Грузии и НАТО в различных областях, включая кризисное управление и кибербезопасность, но указал на необходимость дальнейших реформ со стороны Грузии, особенно в преддверии парламентских выборов в октябре. При этом вопрос о продвижении евроатлантической интеграции Грузии остался без конкретных обещаний, после чего Столтенберг отправился в Ереван.

НАТО укрепляется в Армении

В рамках своего турне по региону Йенс Столтенберг совершил исторический визит в Армению, став первым генсеком альянса, посетившим Ереван с 2009 года. Этот визит знаменует собой новый этап в отношениях между НАТО и Арменией, страной, которая все еще остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой лидирует Россия.

Встречи Столтенберга с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном обозначили: на фоне охлаждения отношений Еревана с ОДКБ и укрепления связей с Европейским Союзом, включая приглашение наблюдательной миссии ЕС в Армению, обсуждения вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц, а также отказа от использования российской платежной системы «Мир», визит Столтенберга призван углубить сотрудничество между Арменией и НАТО.

Армения изучает возможности для укрепления своей оборонной и безопасностной политики путем более тесного сотрудничества с НАТО, включая: адаптацию к стандартам альянса в военном образовании, участие в учениях НАТО, совместную разведывательную деятельность, а также модернизацию своей системы противовоздушной обороны с помощью технологий и программ стран-членов альянса.

Этот шаг со стороны Армении рассматривается как стремление диверсифицировать свои внешние связи и укрепить оборонные способности на фоне геополитической напряженности в регионе, а также как попытка снизить зависимость от России в вопросах безопасности.

Реакция России

Москва ожидаемо отрегировала на турне Столтенберга на Южный Кавказ с трудноскрываемым раздражением.

Попытки НАТО укрепить свое присутствие на Кавказе, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «видны невооруженным глазом», однако они вряд ли увеличат «стабильность и предсказуемость ситуации» в этом регионе.

Вместе с тем Песков заявил, что страны Кавказа имеют «суверенное право» на взаимодействие с НАТО, но Россия «внимательно наблюдает» за ситуацией в регионе.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, была резче в своих оценках визита. Она обвинила НАТО в отсуствии заинтересованности в стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Комментируя турне генсека НАТО по Южному Кавказу, Захарова заявила: «У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион».

Попытки России отодвинуть НАТО от своих границ, особенно в контексте украинского кризиса, пока не увенчались успехом. Это стало особенно очевидно после присоединения Швеции и Финляндии к альянсу, а также в свете развивающихся событий на Южном Кавказе. Турне Столтенберга продемонстрировало серьезное отношение Запада к разработке стратегий безопасности для Южного Кавказа на фоне российской угрозы. Будущая реакция России на эти действия представляет собой предмет особого интереса.