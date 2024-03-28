ЕС принял решение не передавать Украине 5 млрд евро дохода от замороженных российских активов за 2022 и 2023 годы. Большая часть активов российского Центробанка в Европе находится в распоряжении Euroclear, бельгийской компании, предоставляющей финансовые услуги.

Еврокомиссия накануне предложила использовать 90% доходов от замороженных российских активов, находящихся в Европе, для помощи Украине. Однако ЕС принял решение ограничиться доходами, полученными только после 15 февраля 2024 года. Прибыль, полученная до этой даты, останется в распоряжении Euroclear.

Украина считает недопустимым использование этих средств для поддержки собственных расходов Euroclear.

Euroclear, в свою очередь, выступает в качестве хранителя активов общей стоимостью 37,6 трлн евро. Из этой суммы 192 млрд евро - российские государственные активы, замороженные вскоре после начала войны в феврале 2022 года.

Еврокомиссия утверждает, что 5 млрд евро были удержаны Euroclear в качестве резерва для оплаты текущих и потенциальных судебных исков в России и других странах.

В этом месяце Еврокомиссия предложила использовать 90% доходов от замороженных активов РФ для оплаты вооружений для Украины. Остальные 10% предложено передавать в бюджет Евросоюза для программ поддержки Украины. Этот механизм ждет единогласного утверждения Совета ЕС, куда входят представители каждой страны блока.