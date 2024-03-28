В распоряжении газеты The New York Times оказалась информация, полученная исследовательской организацией Центр «Досье». В изученных материалах — внутренние доклады российской разведки последних недель, которые распространялись на самом высоком правительственном уровне. Доклады, как сообщается, предупреждали о высокой вероятности теракта в РФ.

Согласно материалам, за день до того, как посольство США в Москве распространило публичное предупреждение о возможном нападении экстремистов в Москве, ЦРУ передало российским чиновникам предупреждение об участии группировки ДАЕШ-Хорасан (ДАЕШ-Х) в готовящемся теракте.

7 марта, на следующий день после того, как ЦРУ передало свое предупреждение, ФСБ объявила о нейтрализации двух участников ДАЕШ-Х к юго-западу от Москвы и срыве готовившегося нападения на синагогу.

Тем не менее через несколько дней президент Владимир Путин пренебрежительно отозвался о предупреждениях, назвав их «откровенным шантажом» и попытками «запугать и дестабилизировать наше общество».

Иосиф Пригожин, известный российский музыкальный продюсер, вспоминает, что в начале марта он и его жена, звезда российской эстрады Валерия, выступавшая в те дни в «Крокус Сити Холле», заметили, что на площадке усилилась охрана. По его словам, охранники проверяли сумки и косметички людей и принимали другие меры, которых он раньше там не видел.

«Я даже позвонил генеральному директору и сказал: «Послушайте, что происходит? Вы ожидаете высокопоставленных гостей?»», — сказал Пригожин в интервью.

Примерно в то же время персонал заведения был предупрежден о возможности теракта и проинструктирован о том, что делать в этом случае. Об этом рассказал в интервью, опубликованном на YouTube, Ислам Халилов, 15-летний школьник, работавший в гардеробе в ночь теракта.

Но усиленная охрана не смогла выследить одного из нападавших, Шамсидина Фаридуни. Сотрудники концертной площадки в беседе с российскими СМИ вспомнили, что видели Фаридуни на концертной площадке 7 марта. В российской прессе распространилась фотография, на которой он запечатлен в светло-коричневом пальто.

Александр Бортников, директор ФСБ, посетовал во вторник, что информация, предоставленная Соединенными Штатами, носила «общий характер».

«Мы, конечно, отреагировали на эту информацию и приняли соответствующие меры», - сказал он. Бортников добавил, что действия, предпринятые ФСБ по изучению поступившей информации не подтвердили ее.

NYT предполагает, что неприязненные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили американским спецслужбам поделиться более детальной информацией о подготовке теракта из-за опасений, что российская сторона может узнать источники или методы их разведки.

Однако последующие дни во внутренних докладах российской разведки, которые, по данным Центра «Досье», дошли до Совета национальной безопасности России, содержалось конкретное предупреждение об угрозе, которую представляют для России группа граждан Таджикистана, участвующих в ДАЕШ-Х.

При этом докладах не упоминались предупреждения Запада и детали готовившегося теракта в Москве.

«Поскольку ФСБ и Путин воспринимают мир через призму того, что Соединенные Штаты хотят захватить Россию, любая информация, которая не соответствует этим рамкам, легко отбрасывается», - говорит Андреа Кендалл-Тейлор, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности.

По ее словам, такой подход и «мог привести к провалу разведки с катастрофическими последствиями».