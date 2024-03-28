Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик выступил с заявлением по поводу недавнего теракта в «Крокус Сити Холле», утверждая, что за такими действиями неизбежно стоит поддержка одной или нескольких разведывательных служб.

Челик подчеркнул, что «это не могла быть операция, проведенная ДАЕШ в одиночку», вместе с тем отметив, что заказчики не обязательно те, на кого указывает Россия. «Но одно ясно: это не операция, которую ДАЕШ могла бы провести самостоятельно», — отметил Челик в эфире телеканала NTV, подчеркнув сложность организации такого масштабного теракта.

Челик выразил соболезнования семьям погибших, российскому народу и правительству. Он также заявил о неприятии Турции любых форм терроризма и выразил поддержку России. Представитель AK Parti также поднял вопрос о возможных заказчиках и спонсорах таких терактов, указывая на сложности современных военных конфликтов, где войны часто ведутся опосредованно.

Челик подтвердил решительную позицию Турции, которая сама серьезно пострадала от терроризма, в отношении противодействия всем его формам, а также выразил солидарность с Россией в борьбе с террористической угрозой.

Далее Челик задал вопрос о возможных мотивах и заказчиках таких террористических актов: «За такими действиями обязательно стоит заказчик или спонсор. Является ли это деятельностью лобби, желающего продолжать войну, или это операция других лобби, стремящихся перевести повестку дня на вопросы, связанные с Сирией?»